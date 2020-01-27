Ленина и Локомотивная останутся в Ростове без света

Во вторник до 16.00 ограничения будут действовать на улицах Локомотивная, Катаева 9-65, 2-24, 32-40, в переулке Приволжский, 2-6А, 14, 16, 1-9, 9А. В среду до 17.00 обесточат улицы Ленина, 21-57, Освобождения, 53-155 и Профинтерна, 3-9, 2-10.