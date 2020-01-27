rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ленина и Локомотивная останутся в Ростове без света

27 января 2020, 10:37
Фото: donenergo.ru
В Ростове-на-Дону три дня будут проходить отключения электричества из-за технических работ, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник без света остались переулок Братский и улица Пушкинская. Электричество включат в 17.00 после проведения технических работ.

Во вторник до 16.00 ограничения будут действовать на улицах Локомотивная, Катаева 9-65, 2-24, 32-40, в переулке Приволжский, 2-6А, 14, 16, 1-9, 9А. В среду до 17.00 обесточат улицы Ленина, 21-57, Освобождения, 53-155 и Профинтерна, 3-9, 2-10.

Добавим, что отключения света в городе также запланированы на среду, четверг и пятницу. Это затронет тысячи горожан и сотни домов.

Материалы по теме
Седова и Ленина останутся в Ростове без светаГлава района в Ростовской области лично отремонтирует оставшуюся без света библиотекуТысячи жителей Ростова останутся без света на следующей неделе
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00