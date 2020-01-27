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Модель Виктория Лопырева заявила об отсутствии хоккея в Ростове

27 января 2020, 08:53
Фото: instagram.com/lopyrevavika
вика лопырева хоккей
Модели Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону разрешили совершить вбрасывание на хоккейном матче, сообщила девушка на своей странице в Instagram.

Речь идет об игре чемпионата КХЛ, в которой сразились омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». «На самом деле на хоккее не была уже лет 100, поэтому с удовольствием приняла предложение совершить символическое вбрасывание», — написала девушка.

В беседе с корреспондентом Sport24 Лопырева заявила, что в Ростове нет хоккея. По ее словам, его и не было, когда она там жила.

«Ростов является южным регионом, там популярны другие виды спорта. Помимо футбола, это бокс, борьба, а хоккей и фигурное катание были не так популярны по понятным причинам», — сказала ростовчанка.

Ранее Лопырева в Instagram устроила аукцион по продаже кроссовок.

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