Модель Виктория Лопырева заявила об отсутствии хоккея в Ростове

Речь идет об игре чемпионата КХЛ, в которой сразились омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». «На самом деле на хоккее не была уже лет 100, поэтому с удовольствием приняла предложение совершить символическое вбрасывание», — написала девушка.
В беседе с корреспондентом Sport24 Лопырева заявила, что в Ростове нет хоккея. По ее словам, его и не было, когда она там жила.
«Ростов является южным регионом, там популярны другие виды спорта. Помимо футбола, это бокс, борьба, а хоккей и фигурное катание были не так популярны по понятным причинам», — сказала ростовчанка.