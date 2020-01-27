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Ростовчан призвали не паниковать из-за коронавируса

27 января 2020, 09:55
Фото: piqsels.com
коронавирус
В Ростове-на-Дону не было зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, сообщили в городской администрации.

Местным жителям напомнили рекомендации о том, что лучше воздержаться от поездок в Китай, пока не стабилизируется ситуация. Также следует часто и тщательно мыть руки.

«Следует избегать общения с людьми, которые имеют симптомы гриппа или простуды. Не стоит контактировать с дикими или домашними животными», — заявили в мэрии. Ростовчан призвали не паниковать из-за коронавируса.

При повышении температуры необходимо обращаться к врачам. Стоит тщательно готовить пищу, особенно мясо и яйца.

Напомним, что в аэропорту Платов проверили более 21 тысячи пассажиров из-за болезни. В мире из-за коронавируса погибли более 20 человек.

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