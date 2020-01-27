Упавший столб оборвал провода в Ростове

На улице Немировича-Данченко в воскресенье начал падать столб и оборвал провода ЛЭП, после чего повис на них. Местные жители вызвали специалистов, занимающихся освещением улиц.
«Приехали рабочие, смотали провода со столба и уехали, оставив его на произвол судьбы. Мы позвонили еще раз и попросили убрать столб, так как он может упасть на проходящего человека или проезжающие машины, но ничего сделано не было», — написал автор публикации.
Он добавил фото, на котором показал висящий на проводах столб. «Лучше бы не звонили. Хоть на проводах висел бы», — прозвучало в комментариях.
Напомним, на выходных из-за сильного ветра упали несколько деревьев, в том числе на автомобили и провода ЛЭП.