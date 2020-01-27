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Упавший столб оборвал провода в Ростове

27 января 2020, 06:08
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону падающий бетонный столб повис на проводах, сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

На улице Немировича-Данченко в воскресенье начал падать столб и оборвал провода ЛЭП, после чего повис на них. Местные жители вызвали специалистов, занимающихся освещением улиц.

«Приехали рабочие, смотали провода со столба и уехали, оставив его на произвол судьбы. Мы позвонили еще раз и попросили убрать столб, так как он может упасть на проходящего человека или проезжающие машины, но ничего сделано не было», — написал автор публикации.

Он добавил фото, на котором показал висящий на проводах столб. «Лучше бы не звонили. Хоть на проводах висел бы», — прозвучало в комментариях.

Напомним, на выходных из-за сильного ветра упали несколько деревьев, в том числе на автомобили и провода ЛЭП.

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