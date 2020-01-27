В Ростове разыскивают водителя черного Hyundai, сбившего насмерть мужчину

Авария произошла в 18.30 возле дома № 9 по улице Златоустовской. По информации ведомства, 33-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, когда его сбил неустановленный водитель. Машина нарушителя двигалась по улице Златоустовской со стороны проспекта 40-лет Победы в направлении улицы Вересаева. Пострадавшего отбросило на полосу для встречного движения, его переехали два автомобиля. Неизвестный водитель, сбивший мужчину, скрылся с места. В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи.