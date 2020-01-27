В Ростове разыскивают водителя черного Hyundai, сбившего насмерть мужчину

Posted 27 января 2020, 14:42
Published 27 января 2020, 14:42
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Авария произошла в 18.30 возле дома № 9 по улице Златоустовской. По информации ведомства, 33-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, когда его сбил неустановленный водитель. Машина нарушителя двигалась по улице Златоустовской со стороны проспекта 40-лет Победы в направлении улицы Вересаева. Пострадавшего отбросило на полосу для встречного движения, его переехали два автомобиля. Неизвестный водитель, сбивший мужчину, скрылся с места. В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи.
«На месте происшествия обнаружены фрагменты переднего бампера автомобиля Hyundai Solaris черного цвета. Проверяются камеры видеонаблюдения, отрабатываются транспортные средства, схожие по приметам с разыскиваемым», — отметили в ГИБДД.
Водителю грозит от пяти до 12 лет колонии за оставление места ДТП. Госавтоинспекция просит покинувшего место аварии мужчину явиться в полицию. Очевидцам этого происшествия также следует обратиться в МВД.