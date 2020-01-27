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Posted 27 января 2020, 14:42

Published 27 января 2020, 14:42

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Ростове разыскивают водителя черного Hyundai, сбившего насмерть мужчину

27 января 2020, 14:42
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове-на-Дону разыскивается водитель Hyundai Solaris, который сбил насмерть 33-летнего мужчину, рассказал RostovGazeta сотрудник отдела пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла в 18.30 возле дома № 9 по улице Златоустовской. По информации ведомства, 33-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, когда его сбил неустановленный водитель. Машина нарушителя двигалась по улице Златоустовской со стороны проспекта 40-лет Победы в направлении улицы Вересаева. Пострадавшего отбросило на полосу для встречного движения, его переехали два автомобиля. Неизвестный водитель, сбивший мужчину, скрылся с места. В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи.

«На месте происшествия обнаружены фрагменты переднего бампера автомобиля Hyundai Solaris черного цвета. Проверяются камеры видеонаблюдения, отрабатываются транспортные средства, схожие по приметам с разыскиваемым», — отметили в ГИБДД.

Водителю грозит от пяти до 12 лет колонии за оставление места ДТП. Госавтоинспекция просит покинувшего место аварии мужчину явиться в полицию. Очевидцам этого происшествия также следует обратиться в МВД.

Ранее годовалый малыш пострадал в ДТП в Ростовской области.

#Эксклюзив#Новости
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