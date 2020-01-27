В Ростове реконструкцию кинотеатра «Юбилейный» завершат в 2020 году

Проект реконструкции удалось согласовать еще пять лет назад, после чего здание снесли. На его месте планировали построить новое здание под магазины и парковку.
В 2017 году работы приостановили, чтобы внести изменения в проект. На следующий год из-за нехватки денег инвестору пришлось полностью прекратить работы.
«В данный момент инвестором выступает «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Работы должны быть завершены в ноябре 2022 года», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области за прошедшие пять лет было построено свыше 12 миллионов квадратных метров жилья.