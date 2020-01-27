rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове реконструкцию кинотеатра «Юбилейный» завершат в 2020 году

27 января 2020, 10:56
юбилейный кинотеатр
В Ростове-на-Дону через два года планируется завершить работы по реконструкции кинотеатра «Юбилейный» в Первомайском районе, сообщает РБК.

Проект реконструкции удалось согласовать еще пять лет назад, после чего здание снесли. На его месте планировали построить новое здание под магазины и парковку.

В 2017 году работы приостановили, чтобы внести изменения в проект. На следующий год из-за нехватки денег инвестору пришлось полностью прекратить работы.

«В данный момент инвестором выступает «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Работы должны быть завершены в ноябре 2022 года», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области за прошедшие пять лет было построено свыше 12 миллионов квадратных метров жилья.

Материалы по теме
Четыре новых причала построят в порту Ростов до середины 2021 годаЛедовый дворец могут построить возле стадиона «Ростов-Арена»Более 12 млн квадратных метров жилья построили в Ростовской области за пять лет
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00