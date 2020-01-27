Вандалы испортили скамьи на проспекте Баклановский в Новочеркасске

Коммунальщики во время уборки улицы на проспекте Баклановский увидели, что расположенные на аллее проспекта от площади Троицкой до площади Юбилейной скамьи находятся не на привычном месте. Шесть скамеек вырвали из бетонного основания и раскидали по округе.