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Вандалы испортили скамьи на проспекте Баклановский в Новочеркасске

27 января 2020, 06:35
Фото: novochgrad.ru
вандал
В Новочеркасске Ростовской области неизвестные испортили скамьи, сообщили в городской администрации.

Коммунальщики во время уборки улицы на проспекте Баклановский увидели, что расположенные на аллее проспекта от площади Троицкой до площади Юбилейной скамьи находятся не на привычном месте. Шесть скамеек вырвали из бетонного основания и раскидали по округе.

Некоторые лавочки расписали нецензурными словами. Все материалы по данному факту передали правоохранителям.

«Надеюсь, что вандалов найдут и их имена станут известны всему городу. Пока есть такие случаи, город не может быть благоустроен на достойном ему уровне», — заявил глава департамента ЖКХ Сергей Бочан.

Также читайте аналитический материал о вандалах в Ростовской области.

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