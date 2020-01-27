Жители Ростова хотят зарплату в среднем 87 тыс рублей

Так, жителей города в среднем устроила бы зарплата в размере 87 тысяч рублей. Для сравнения участники опроса из Москвы идеальной зарплатой считают 104 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тысячи рублей. Новосибирцы хотят получать зарплату 90 тысяч рублей, а жители Нижнего Новгорода — 70 тысяч рублей.
При этом из общего числа опрошенных на заработок от 100 до 200 тысяч рублей рассчитывают 26% респондентов. А зарплата менее 30 тысяч рублей в месяц устроила бы 4% опрошенных.
В исследовании приняли участие 6,7 тысячи россиян старше 18 лет.
Напомним, что доля населения, проживающего за чертой бедности в регионе, в 2018 году составила 13,2%. Так, доход ниже прожиточного минимума получали 558,1 тысячи человек. Зарплату до шести тысяч рублей получали в 2018 году 6% населения региона, менее 10 тысяч рублей — 8,2% жителей области.