Жители Ростова хотят зарплату в среднем 87 тыс рублей

Напомним, что доля населения, проживающего за чертой бедности в регионе, в 2018 году составила 13,2%. Так, доход ниже прожиточного минимума получали 558,1 тысячи человек. Зарплату до шести тысяч рублей получали в 2018 году 6% населения региона, менее 10 тысяч рублей — 8,2% жителей области.