rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Следователи навестили детей, отец которых сбежал в Ростов

28 января 2020, 05:17
Фото: https://pixabay.com
Следователи навестили двух мальчиков, отец которых бросил их в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов, сообщили в СКР.

Сотрудники Следкома навестили в больнице 9-летнего Владислава и 5-летнего Ивана. Ребята пообщались с офицерами и собирали подаренными ими игрушки.

В данный момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В рамках расследования уголовного дела специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что следователи работают в Москве, на Дальнем Востоке и в Ростове-на-Дону.

Напомним, мужчина вместе с двумя детьми прилетел из Хабаровска в Москву и бросил несовершеннолетних в аэропорту. Он оставил записку с информацией, что ему не на что содержать ребят.

Материалы по теме
Двое взрослых и четверо детей пострадали в аварии в Ростовской областиПрокуратура инициировала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в ЧитеВ Ростов улетел мужчина, бросивший детей в Шереметьево
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00