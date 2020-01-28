Следователи навестили детей, отец которых сбежал в Ростов

Сотрудники Следкома навестили в больнице 9-летнего Владислава и 5-летнего Ивана. Ребята пообщались с офицерами и собирали подаренными ими игрушки.
В данный момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В рамках расследования уголовного дела специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что следователи работают в Москве, на Дальнем Востоке и в Ростове-на-Дону.
Напомним, мужчина вместе с двумя детьми прилетел из Хабаровска в Москву и бросил несовершеннолетних в аэропорту. Он оставил записку с информацией, что ему не на что содержать ребят.