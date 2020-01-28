Водитель «Волги» пострадал в лобовом ДТП с фурой на трассе под Новочеркасском

Posted 28 января 2020, 09:41
Published 28 января 2020, 09:41
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
По данным ГИБДД, водитель автомобиля ГАЗ-3110, выезжая на трассу из Казачьих Лагерей, выскочил на встречную полосу движения. В это время со стороны Новочеркасска двигался большегрузный автомобиль MAN. В результате произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, из-за чего ГАЗ отбросило обратно на трассу.
«Волга» в результате столкновения превратилась в груду металла. Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в больницу Новочеркасска.
По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку найденные в машине документы на управление автомобилем не принадлежат пострадавшему, его личность пока установить не удалось. Сам он находится без сознания.
Напомним, что в понедельник на трассе недалеко от Ростова-на-Дону из-за сильного тумана произошло массовое ДТП с участием машины ДПС и фуры.