Водитель «Волги» пострадал в лобовом ДТП с фурой на трассе под Новочеркасском

По данным ГИБДД, водитель автомобиля ГАЗ-3110, выезжая на трассу из Казачьих Лагерей, выскочил на встречную полосу движения. В это время со стороны Новочеркасска двигался большегрузный автомобиль MAN. В результате произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, из-за чего ГАЗ отбросило обратно на трассу.