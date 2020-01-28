rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За пять лет промышленное производство в Ростовской области выросло вдвое

28 января 2020, 07:33
Фото: donland.ru
С 2015 года промышленное производство в Ростовской области выросло в 2,1 раза, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Это обеспечило Ростовской области 7-е место среди регионов России. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в регионе достигла 72,5% при среднероссийском значении в 34%.

При этом Ростовская область одной из первых начала использовать «зеленую» энергетику. Так, к концу 2020 года четверть объема энергии, выработанной в ветроэнергетике страны, будет производиться в Ростовской области.

Глава региона Василий Голубев подчеркнул, что для дальнейшего развития отрасли необходимо повысить доступность заемных средств для промышленных компаний области. Также он отметил, что к 2024 году не менее 100 региональных предприятий должны стать участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», это в 2,6 раза больше, чем сейчас. А совокупный объем товаров, отгруженных промышленными организациями области, должен вырасти в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом, объем промышленного экспорта — в 1,4 раза.

Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2019 года индекс производства продукции сельского хозяйства в Ростовской области превысил 104%.

Материалы по теме
Почти на 2% вырос индекс промпроизводства в Ростовской областиГодовой рост промпроизводства в Ростовской области составил 102,6%
#Новости#Касается каждого#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00