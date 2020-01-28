За пять лет промышленное производство в Ростовской области выросло вдвое

Это обеспечило Ростовской области 7-е место среди регионов России. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в регионе достигла 72,5% при среднероссийском значении в 34%.
При этом Ростовская область одной из первых начала использовать «зеленую» энергетику. Так, к концу 2020 года четверть объема энергии, выработанной в ветроэнергетике страны, будет производиться в Ростовской области.
Глава региона Василий Голубев подчеркнул, что для дальнейшего развития отрасли необходимо повысить доступность заемных средств для промышленных компаний области. Также он отметил, что к 2024 году не менее 100 региональных предприятий должны стать участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», это в 2,6 раза больше, чем сейчас. А совокупный объем товаров, отгруженных промышленными организациями области, должен вырасти в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом, объем промышленного экспорта — в 1,4 раза.
Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2019 года индекс производства продукции сельского хозяйства в Ростовской области превысил 104%.