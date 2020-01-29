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Posted 29 января 2020, 14:07

Published 29 января 2020, 14:07

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Власти Ростова отсудили у собственника участок с братской могилой

29 января 2020, 14:07
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону выиграл суд по истребованию участка, на котором находится Братская могила советских воинов, сообщает Ростовский областной суд.

Департамент обратился в суд для истребования части земельного участка у собственника. Дело в том, что на этой земле по улице Тракторная, 48 располагается Братская могила.

Изначально Октябрьский районный суд отказал в удовлетворении требований. В апелляции суд установил, что Братская могила находится в муниципальной собственности, в частную собственность ее не включали.

В результате часть земельного участка передали департаменту. Решение вступило в законную силу.

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