Власти Ростова отсудили у собственника участок с братской могилой

Posted 29 января 2020, 14:07
Published 29 января 2020, 14:07
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Департамент обратился в суд для истребования части земельного участка у собственника. Дело в том, что на этой земле по улице Тракторная, 48 располагается Братская могила.
Изначально Октябрьский районный суд отказал в удовлетворении требований. В апелляции суд установил, что Братская могила находится в муниципальной собственности, в частную собственность ее не включали.
В результате часть земельного участка передали департаменту. Решение вступило в законную силу.