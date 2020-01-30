Ограничить высотность зданий в разных районах Ростова предложил Логвиненко

Кроме того, в 2020 году внесут изменения в правила землепользования и застройки, которые позволят прекратить многоэтажную застройку на улице Береговой. Там возводили ЖК «Донской причал», прекращения строительства которого добились местные жители. Чтобы подобных ситуаций больше не возникало, необходима концепция.