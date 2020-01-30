Ограничить высотность зданий в разных районах Ростова предложил Логвиненко

Posted 30 января 2020, 10:38
Published 30 января 2020, 10:38
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Концепция, которая определяла бы максимальную высоту строений в разных районах города, поможет при разработке новых проектов застройки. Так, в Ростове уже подготовили проект технического задания на разработку градостроительных концепций развития «Зоны концентрации объектов культурного наследия» и «Зоны строгого регулирования застройки центральной части города».
Кроме того, в 2020 году внесут изменения в правила землепользования и застройки, которые позволят прекратить многоэтажную застройку на улице Береговой. Там возводили ЖК «Донской причал», прекращения строительства которого добились местные жители. Чтобы подобных ситуаций больше не возникало, необходима концепция.
Как отметил глава администрации, градостроительная политика в городе должна строиться с учетом мнения общественности и архитектурного сообщества.