В ростовском аэропорту Платов провели учения из-за коронавируса

Posted 30 января 2020, 14:13
Published 30 января 2020, 14:13
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
В данный момент управление проводит мероприятия по снижению риска заноса инфекции. Так, состоялось учение по выявлению и ликвидации очага опасной инфекционной болезни.
«Во время учений специалисты отработали противоэпидемические мероприятия, направленные на ликвидацию очага, похожего на опасную болезнь. Также была проведена медицинская эвакуация «больного», — уточнили в управлении.
Отмечается, что все участники показали хорошие результаты.
Напомним, из-за вируса, который появился в Китае, уже погибли более 130 человек и около восьми тысяч заразились. Для жителей Ростовской области подготовили памятку о том, как можно избежать заражения болезнью.