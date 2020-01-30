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Posted 30 января 2020, 14:13

Published 30 января 2020, 14:13

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

В ростовском аэропорту Платов провели учения из-за коронавируса

30 января 2020, 14:13
В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов провели учения из-за распространяющегося по миру коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В данный момент управление проводит мероприятия по снижению риска заноса инфекции. Так, состоялось учение по выявлению и ликвидации очага опасной инфекционной болезни.

«Во время учений специалисты отработали противоэпидемические мероприятия, направленные на ликвидацию очага, похожего на опасную болезнь. Также была проведена медицинская эвакуация «больного», — уточнили в управлении.

Отмечается, что все участники показали хорошие результаты.

Напомним, из-за вируса, который появился в Китае, уже погибли более 130 человек и около восьми тысяч заразились. Для жителей Ростовской области подготовили памятку о том, как можно избежать заражения болезнью.

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