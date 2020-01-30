Жительница Таганрога распространяла ядовитые средства для похудения

Posted 30 января 2020, 07:59
Published 30 января 2020, 07:59
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Препараты для похудения жительница Таганрога получала по почте из Таиланда, заказывая их через Интернет. При получении посылки девушку задержали сотрудники таганрогской таможни.
Экспертиза показала, что препараты для похудения содержали сильнодействующее вещество сибутрамин, применение которого в странах Европы запретили в 2010 году. Употребление препарата приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, головным болям, бессоннице и прочим побочным явлениям.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ», теперь жительнице Таганрога грозит до семи лет лишения свободы.