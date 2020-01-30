Жительница Таганрога распространяла ядовитые средства для похудения

Экспертиза показала, что препараты для похудения содержали сильнодействующее вещество сибутрамин, применение которого в странах Европы запретили в 2010 году. Употребление препарата приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, головным болям, бессоннице и прочим побочным явлениям.