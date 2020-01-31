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Posted 31 января 2020, 09:15

Published 31 января 2020, 09:15

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Авдоката осудили в Ростове за вымогательство денег у подозреваемого в убийстве

31 января 2020, 09:15
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении адвоката Самвела Шахвардияна, который вымогал деньги у матери своего клиента, сообщает региональное УФСБ.

В апреле адвокат защищал мужчину, которого заподозрили в убийстве человека. Он предложил матери подзащитного передать 700 тысяч рублей руководителю следственного отдела.

Адвокат пообещал за эти деньги переквалифицировать состав преступления на менее тяжкую и домашний арест для ее сына. Шахвардияна задержали сотрудники ФСБ при получении денег.

Фигурант признался, что планировал все деньги потратить на себя. По факту мошенничества завели уголовное дело.

Кировский районный суд Ростова приговорил обвиняемого к 1,5 года заключения условно. В апелляции это решение устояло.

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