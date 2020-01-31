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Posted 31 января 2020, 11:37

Published 31 января 2020, 11:37

Modified 1 октября 2024, 13:49

Updated 1 октября 2024, 13:49

Новые автомобили для перевозки заключенных получила Ростовская область

31 января 2020, 11:37
В Ростовскую область прибыли новые автомобили для перевозки спецконтингента, сообщило региональное ГУФСИН.

Три современных автомобиля на базе «КамАЗ» и «Газон» в пятницу получило управление по конвоированию региональной службы исполнения наказания. Машины поставили в рамках в рамках целевой программы по обновлению автопарков специализированных автомобилей ФСИН России.

Ключи от новых автомобилей для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных в торжественной обстановке вручили водителям управления.

Ранее в Ростовской области впервые прошел конкурс КВН среди осужденных.

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