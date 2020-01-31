Новые автомобили для перевозки заключенных получила Ростовская область

Posted 31 января 2020, 11:37
Published 31 января 2020, 11:37
Modified 1 октября 2024, 13:49
Updated 1 октября 2024, 13:49
Три современных автомобиля на базе «КамАЗ» и «Газон» в пятницу получило управление по конвоированию региональной службы исполнения наказания. Машины поставили в рамках в рамках целевой программы по обновлению автопарков специализированных автомобилей ФСИН России.
Ключи от новых автомобилей для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных в торжественной обстановке вручили водителям управления.