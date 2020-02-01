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Posted 1 февраля 2020, 11:51

Published 1 февраля 2020, 11:51

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Памятник собаке установили у торгового центра в Ростове

1 февраля 2020, 11:51
В Ростове-на-Дону установили памятник в честь собаки, которая несколько лет жила в торговом центре, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Памятник собаке Елизавете установили возле входа в ТЦ «Горизонт». Она много лет в нем жила и скончалась в сентябре 2019 года.

«Несколько лет назад ее сбили на территории „Горизонта“, после чего вылечили и оставили здесь. По вечером она гуляла по торговому центру», — сказано в сообщении.

Отмечается, что собака была доброй и никого не трогала. Она скончалась в сентябре из-за болезни.

Теперь возле входа в ТЦ стоит памятник в ее честь.

#Общество#Новости
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