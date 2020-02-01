Памятник собаке установили у торгового центра в Ростове

Posted 1 февраля 2020, 11:51
Published 1 февраля 2020, 11:51
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Памятник собаке Елизавете установили возле входа в ТЦ «Горизонт». Она много лет в нем жила и скончалась в сентябре 2019 года.
«Несколько лет назад ее сбили на территории „Горизонта“, после чего вылечили и оставили здесь. По вечером она гуляла по торговому центру», — сказано в сообщении.
Отмечается, что собака была доброй и никого не трогала. Она скончалась в сентябре из-за болезни.
Теперь возле входа в ТЦ стоит памятник в ее честь.