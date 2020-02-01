Подписчики заявили о пропаже ростовчанки Лиман после аварии на Бали

Posted 1 февраля 2020, 10:37
Published 1 февраля 2020, 10:37
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
В конце минувшего года Лиман прибыла на Бали и попала в аварию в новогоднюю ночь. В нее и ее знакомого врезался скутер.
Ростовчанка опубликовала фото, на котором показала свои ссадины. Тогда пользователи в комментариях пожелали девушке скорейшего выздоровления.
С этого момента прошло три недели и Лиман не проявляла никакой активности в соцсетях. Это встревожило ее подписчиков, о чем они сообщили в комментариях.
«Мариша, куда пропала? Все в порядке со здоровьем?», — спросила одна из подписчиц.