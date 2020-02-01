Подписчики заявили о пропаже ростовчанки Лиман после аварии на Бали

Подписчики модели Марии Лиман не могут ее найти после того, как девушка попала в автоаварию во время отдыха на Бали, сообщается в Instagram ростовчанки.

В конце минувшего года Лиман прибыла на Бали и попала в аварию в новогоднюю ночь. В нее и ее знакомого врезался скутер. Ростовчанка опубликовала фото, на котором показала свои ссадины. Тогда пользователи в комментариях пожелали девушке скорейшего выздоровления. С этого момента прошло три недели и Лиман не проявляла никакой активности в соцсетях. Это встревожило ее подписчиков, о чем они сообщили в комментариях. «Мариша, куда пропала? Все в порядке со здоровьем?», — спросила одна из подписчиц. Материалы по теме Ростовчанка Мария Лиман заявила, что сильно поправилась Ростовчанка Лиман рассказала подробности аварии на Бали