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Posted 1 февраля 2020, 10:37

Published 1 февраля 2020, 10:37

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Подписчики заявили о пропаже ростовчанки Лиман после аварии на Бали

1 февраля 2020, 10:37
Подписчики модели Марии Лиман не могут ее найти после того, как девушка попала в автоаварию во время отдыха на Бали, сообщается в Instagram ростовчанки.

В конце минувшего года Лиман прибыла на Бали и попала в аварию в новогоднюю ночь. В нее и ее знакомого врезался скутер.

Ростовчанка опубликовала фото, на котором показала свои ссадины. Тогда пользователи в комментариях пожелали девушке скорейшего выздоровления.

С этого момента прошло три недели и Лиман не проявляла никакой активности в соцсетях. Это встревожило ее подписчиков, о чем они сообщили в комментариях.

«Мариша, куда пропала? Все в порядке со здоровьем?», — спросила одна из подписчиц.

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