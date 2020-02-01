Санитарный транспорт закупят для центральной больницы Донецка

Posted 1 февраля 2020, 08:08
Published 1 февраля 2020, 08:08
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
Глава региона Василий Голубев поручил выделить три миллиона рублей для объектов социальной сферы шахтерских городов. Так, для центральной больницы Донецка приобретут санитарный транспорт.
«Теперь людей, которым нужна высокотехнологичная медицинская помощь, будут перевозить в диализный центр в Каменск–Шахтинский на комфортабельных машинах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что два миллиона рублей потратят на закупку инвентаря, системы видеонаблюдения для гимназии № 10 в Гуково. В прошлом году была завершена реконструкция учебного корпуса.