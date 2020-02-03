Бузова опозорилась, выступая под фонограмму на закрытом корпоративе в Ростове

Но присутствовавшие на концерте заподозрили артистку в том, что она поет под фонограмму. Ольга постоянно не попадала в ритм музыки. Организаторы, в свою очередь, потребовали, чтобы все присутствующие были обеспечены цветами, которые они подарят звезде.