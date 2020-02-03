Бузова опозорилась, выступая под фонограмму на закрытом корпоративе в Ростове

Posted 3 февраля 2020, 13:51
Published 3 февраля 2020, 13:51
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Ранее сообщалось, что сеть магазинов «Пятерочка» организовала 1 февраля корпоратив и пригласила выступить певицу Ольгу Бузову. Всего на праздник в Ростов приехали около 1,2 тысячи человек. Мероприятие проходило «ДонЭкспоцентре». «Изюминкой» вечера должна была стать Бузова, но артистка заставила себя ждать, опоздав почти на час.
При этом СМИ стало известно, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Но присутствовавшие на концерте заподозрили артистку в том, что она поет под фонограмму. Ольга постоянно не попадала в ритм музыки. Организаторы, в свою очередь, потребовали, чтобы все присутствующие были обеспечены цветами, которые они подарят звезде.