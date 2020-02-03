rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2020, 13:51

Published 3 февраля 2020, 13:51

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Бузова опозорилась, выступая под фонограмму на закрытом корпоративе в Ростове

3 февраля 2020, 13:51
Присутствовавшие на закрытом корпоративе одной из сети супермаркетов в Ростове, на котором выступала Ольга Бузова, заподозрили артистку в пении под фонограмму, пишет privet-rostov.ru.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов «Пятерочка» организовала 1 февраля корпоратив и пригласила выступить певицу Ольгу Бузову. Всего на праздник в Ростов приехали около 1,2 тысячи человек. Мероприятие проходило «ДонЭкспоцентре». «Изюминкой» вечера должна была стать Бузова, но артистка заставила себя ждать, опоздав почти на час.

При этом СМИ стало известно, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.

Но присутствовавшие на концерте заподозрили артистку в том, что она поет под фонограмму. Ольга постоянно не попадала в ритм музыки. Организаторы, в свою очередь, потребовали, чтобы все присутствующие были обеспечены цветами, которые они подарят звезде.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика