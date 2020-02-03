За 27,5 млн руб продали залоговое имущество «ТагАЗа»

Posted 3 февраля 2020, 18:11
Published 3 февраля 2020, 18:11
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Покупателем стала компания «Вторметрегион-Юг», которая заплатила 27,5 миллиона рублей. Она приобрела производственное технологическое оборудование, конвейер главной линии сборки кузова, окрасочный автомат для кузова, линию сборки и другое оборудование.
Отмечается, что имущество находилось в залоге. При этом начальная стоимость была уменьшена.
Согласно открытым данным, покупатель занимается оптовой торговлей ломом и отходами. Компанию зарегистрировали в 2016 году.
Добавим, что ранее на торгах продали другое имущество «ТагАЗа» за 81 миллион рублей. Предприятие было признано банкротом в 2012 году из-за финансовых проблем.