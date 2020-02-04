Полиция поймала крупную банду автомошенников в России

Posted 4 февраля 2020, 10:35
Published 4 февраля 2020, 10:35
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Как пишет RT, банда развернула свою деятельность в 2017 году, работая на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска.
Уточняется, что злоумышленники оформили несколько юридических лиц и организовали автосалоны. Своим клиентам преступники обещали оперативно реализовать машины, однако сами не собирались этого делать. В результате владельцы оставались без автомобилей и своих денег.
Всего от действий банды пострадали более 300 человек. Сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.
Отмечается, что полиция арестовала шесть человек, еще двое объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело.