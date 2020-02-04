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Posted 4 февраля 2020, 10:35

Published 4 февраля 2020, 10:35

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Полиция поймала крупную банду автомошенников в России

Полиция поймала крупную банду автомошенников в России

4 февраля 2020, 10:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
МВД РФ сообщило о пресечении деятельности крупной банды автомобильных мошенников, жертвами которых оказались больше 300 человек, об этом говорится в комментарии официального представителя МВД России Ирины Волк.

Как пишет RT, банда развернула свою деятельность в 2017 году, работая на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска.

Уточняется, что злоумышленники оформили несколько юридических лиц и организовали автосалоны. Своим клиентам преступники обещали оперативно реализовать машины, однако сами не собирались этого делать. В результате владельцы оставались без автомобилей и своих денег.

Всего от действий банды пострадали более 300 человек. Сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.

Отмечается, что полиция арестовала шесть человек, еще двое объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело.

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