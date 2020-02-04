Ростовчане попросили установить бесплатные туалеты

Posted 4 февраля 2020, 05:46
Published 4 февраля 2020, 05:46
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
По словам ростовчанки, в туалетах должны быть поручни для инвалидов и пеленальные столики. Кроме того, она попросила установить раковины и зеркала.
«Туалеты должны быть бесплатные и работать круглосуточно. Их следует разместить в центре города и на окраинах», — говорится в обращении.
На момент вторника петицию подписали 14 человек, никто не высказался против.
Ранее ростовчане попросили ужесточить наказание для неторопливых водителей автобусов.