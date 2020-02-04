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Posted 4 февраля 2020, 05:46

Published 4 февраля 2020, 05:46

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ростовчане попросили установить бесплатные туалеты

4 февраля 2020, 05:46
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти города установить бесплатные туалеты на улицах, обращение опубликовано в сервисе «Активный ростовчанин».

По словам ростовчанки, в туалетах должны быть поручни для инвалидов и пеленальные столики. Кроме того, она попросила установить раковины и зеркала.

«Туалеты должны быть бесплатные и работать круглосуточно. Их следует разместить в центре города и на окраинах», — говорится в обращении.

На момент вторника петицию подписали 14 человек, никто не высказался против.

Ранее ростовчане попросили ужесточить наказание для неторопливых водителей автобусов.

#Общество#Новости
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