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Posted 5 февраля 2020, 16:26

Published 5 февраля 2020, 16:26

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Двое погибли в столкновении ВАЗа и фуры в Ростовской области

5 февраля 2020, 16:26
В Ростовской области в среду днем в результате столкновения ВАЗа и фуры Scania погибли два человека, сообщил RostovGazeta сотрудник отдела пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла в 13.00 на автодороге «Ростов-на-Дону — Таганрог» недалеко от границы с Украиной. По предварительным данным, 30-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. За рулем грузовика находился 64-летний мужчина.

«В результате аварии на месте скончалась 72-летняя пассажирка легковушки. В медучреждении спустя несколько часов умер водитель ВАЗа. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

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