Двое погибли в столкновении ВАЗа и фуры в Ростовской области

Posted 5 февраля 2020, 16:26
Published 5 февраля 2020, 16:26
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Авария произошла в 13.00 на автодороге «Ростов-на-Дону — Таганрог» недалеко от границы с Украиной. По предварительным данным, 30-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. За рулем грузовика находился 64-летний мужчина.
«В результате аварии на месте скончалась 72-летняя пассажирка легковушки. В медучреждении спустя несколько часов умер водитель ВАЗа. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
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