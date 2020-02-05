Двое погибли в столкновении ВАЗа и фуры в Ростовской области

Авария произошла в 13.00 на автодороге «Ростов-на-Дону — Таганрог» недалеко от границы с Украиной. По предварительным данным, 30-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. За рулем грузовика находился 64-летний мужчина.