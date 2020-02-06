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Posted 6 февраля 2020, 16:17

Published 6 февраля 2020, 16:17

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

«Ростовпассажиртранс» задолжал более 34 млн рублей

6 февраля 2020, 16:17
Кредиторская задолженность у МУП МТК «Ростовпассажиртранс» на сегодняшний день составляет 34,9 миллиона рублей, заявил на «круглом столе» в четверг начальник Департамента транспорта Христофор Ермашов.

Муниципальная автобусная компания осуществляет перевозки по 19 маршрутам, парк подвижного состава — 264 автобуса. В этом году количество автобусов малого класса будет снижено на 35%. По городу будут курсировать вместо 530 маршруток всего 342. На 13% увеличится количество автобусов среднего класса (221). Также в Ростове увеличится на 10% число автобусов большого класса (575). Весь транспорт оборудован безналичной системой оплаты проезда.

«Дебиторская задолженность компании составляет 19,4 миллиона рублей, кредиторская задолженность — 34,9 млн рублей», — сказал Ермашов.

Среднемесячная заработная плата работников МУП — 36,9 тысячи рублей, водители получают в среднем более 44 тысяч рублей. За прошлый год перевезено 51,3 миллиона пассажиров.

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