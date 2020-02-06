«Ростовпассажиртранс» задолжал более 34 млн рублей

Муниципальная автобусная компания осуществляет перевозки по 19 маршрутам, парк подвижного состава — 264 автобуса. В этом году количество автобусов малого класса будет снижено на 35%. По городу будут курсировать вместо 530 маршруток всего 342. На 13% увеличится количество автобусов среднего класса (221). Также в Ростове увеличится на 10% число автобусов большого класса (575). Весь транспорт оборудован безналичной системой оплаты проезда.