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Posted 7 февраля 2020, 09:08

Published 7 февраля 2020, 09:08

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Причину нехватки автобусов на маршрутах выяснили в Ростове

7 февраля 2020, 09:08
О причинах нехватки автобусов на маршрутах общественного транспорта рассказал председатель ассоциации работодателей и совета директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону и бывший руководитель «АТП-5» Магомед Дарсигов.

Причиной является недостаток водителей категории D.

По словам Дарсигова, в городе закрыли большое количество отделений ДОСААФ, хотя желающие обучаться есть. «Приходит, например, парень из армии и ему нужна работа. А отучиться на права — это 60 тысяч рублей. Откуда у него такие деньги? Ему кредит на это брать надо что ли»? — отметил Дарсигов.

При этом получить работу водителем общественного транспорта в Ростове жители других государств не могут. Раньше недостаток своих водителей решали принятием на работу граждан зарубежных граждан, сейчас такой возможности нет.

Ранее стало известно, что в 2020 году в Ростове планируют сократить число маршруток и увеличить количество автобусов большого класса.

#Общество#Новости
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