Причину нехватки автобусов на маршрутах выяснили в Ростове

По словам Дарсигова, в городе закрыли большое количество отделений ДОСААФ, хотя желающие обучаться есть. «Приходит, например, парень из армии и ему нужна работа. А отучиться на права — это 60 тысяч рублей. Откуда у него такие деньги? Ему кредит на это брать надо что ли»? — отметил Дарсигов.