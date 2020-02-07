Причину нехватки автобусов на маршрутах выяснили в Ростове

Posted 7 февраля 2020, 09:08
Published 7 февраля 2020, 09:08
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Причиной является недостаток водителей категории D.
По словам Дарсигова, в городе закрыли большое количество отделений ДОСААФ, хотя желающие обучаться есть. «Приходит, например, парень из армии и ему нужна работа. А отучиться на права — это 60 тысяч рублей. Откуда у него такие деньги? Ему кредит на это брать надо что ли»? — отметил Дарсигов.
При этом получить работу водителем общественного транспорта в Ростове жители других государств не могут. Раньше недостаток своих водителей решали принятием на работу граждан зарубежных граждан, сейчас такой возможности нет.
Ранее стало известно, что в 2020 году в Ростове планируют сократить число маршруток и увеличить количество автобусов большого класса.