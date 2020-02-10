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Posted 10 февраля 2020, 06:54

Published 10 февраля 2020, 06:54

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Бутылку с любовным посланием выловила в реке жительница Ростова

10 февраля 2020, 06:54
Жительница Ростова-на-Дону выловила в реке на набережной бутылку с любовным посланием внутри, сообщили очевидцы в соцсети.

Внутри бутылки из темного стекла с высоким горлышком находилось письмо, в котором отправитель просил найти возлюбленного. «Плыви бутылочка в далекие и близкие края. Помоги любимому отыскать меня», — говорилось в послании.

Пользователи отнеслись к ситуации по-разному. Кто-то пошутил, что автор послания искала любимого, а бутылку выловила девушка. «Как-то не туда магия сработала», — написал один из комментаторов. Другие пожаловались, что нормальных мужчин не осталось, вот и приходится девушкам обращаться к магии.

Ранее в Ростове заметили девушку, разгуливавшую по улицам с топором.

#Общество#Новости
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