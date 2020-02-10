Бутылку с любовным посланием выловила в реке жительница Ростова

Posted 10 февраля 2020, 06:54
Published 10 февраля 2020, 06:54
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Внутри бутылки из темного стекла с высоким горлышком находилось письмо, в котором отправитель просил найти возлюбленного. «Плыви бутылочка в далекие и близкие края. Помоги любимому отыскать меня», — говорилось в послании.
Пользователи отнеслись к ситуации по-разному. Кто-то пошутил, что автор послания искала любимого, а бутылку выловила девушка. «Как-то не туда магия сработала», — написал один из комментаторов. Другие пожаловались, что нормальных мужчин не осталось, вот и приходится девушкам обращаться к магии.