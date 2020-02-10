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Posted 10 февраля 2020, 11:14

Published 10 февраля 2020, 11:14

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Молодой парень пропал в Ростове при таинственных обстоятельствах

10 февраля 2020, 11:14
В Ростове-на-Дону загадочно пропал 27-летний Сергей Пахомов, сообщили друзья молодого человека.

Как пишет donday.ru, парень не выходит на связь три дня. В двери его съемной квартиры остались ключи, все вещи пропавшего на месте. Кроме того, на работу молодой человек не вышел, а его телефон отключен.

На вид пропавшему молодому человеку 25-27 лет, рост 185 сантиметров, волосы темно-русые. телосложение среднее. В день исчезновения парень был одет в куртку темно-синего цвета. Пропавший снимал квартиру на улице Медицинской.

Всех имеющих какую-нибудь информацию просят звонить по телефону 8-919-876-40-86 Александру.

Ранее в Ростовской области 12 часов искали заблудившегося в снегопад тракториста.

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