Ростовчанка Виктория Лопырева нашла сыну невесту на пляже

«Марк Лео очень активный ребенок, и даже дома мы не сводим с него глаз, а уж на улице тем более! Но Маша завладела всем его вниманием и мы с волнением наблюдали, как годовалый парень пытается флиртовать с новой подружкой», — умилила своих подписчиков блондинка.