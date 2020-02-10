Ростовчанка Виктория Лопырева нашла сыну невесту на пляже

Posted 10 февраля 2020, 14:56
Published 10 февраля 2020, 14:56
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Лопырева написала, что с появлением ребенка начала обращать внимание на вещи, которые раньше казались менее значимыми. Например, для нее, как для мамы, оказалось очень важным качество пляжа и возможность не беспокоиться о том, что ребенок найдет какой-то «сюрприз» в песке.
«Марк Лео очень активный ребенок, и даже дома мы не сводим с него глаз, а уж на улице тем более! Но Маша завладела всем его вниманием и мы с волнением наблюдали, как годовалый парень пытается флиртовать с новой подружкой», — умилила своих подписчиков блондинка.
Ранее подписчики звезды отметили отменный вкус в одежде у Виктории Лопыревой и посоветовали ей начать шить одежду.