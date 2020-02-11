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Исчезающие породы лошадей планируют разводить в Новочеркасске

11 февраля 2020, 07:24
Фото: pexels.com
Исчезающие породы лошадей
В Новочеркасске обсудили вопрос разведения исчезающих пород лошадей, сообщила пресс-служба «Точки кипения» ЮРГПУ.

Речь идет о Донской и Буденновской породах лошадей, поголовье первой в регионе сократилось до 525 чистокровных особей.

Для улучшения ситуации с Донской породой решили создать международный фонд по сохранению и популяризации этих лошадей. Кроме того, лошадей Донской породы хотят рекомендовать для несения службы и использования в военно-прикладных видах спорта, а также участия в культурных мероприятиях.

Сообщество специалистов коневодов. СКО "Платовская" совместно с ВВД и ВНИИ Коневодства проводят V научно-практическую конференцию по сохранению и развитию донской и буденновской пород лошадей.
Фото: Точка кипения ЮРГПУ (НПИ) / vk.com

Отмечается, что предложение о разработке программы по сохранению породы направят правительству РФ.

Донскую породу лошадей вывели в Ростовской области в XVIII–XIX веках. Основу для донской породы составили лошади степного типа, которых на протяжении длительного времени улучшали жеребцами восточных, а затем чистокровной верховой и некоторых других заводских пород.

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