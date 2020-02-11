Исчезающие породы лошадей планируют разводить в Новочеркасске

Для улучшения ситуации с Донской породой решили создать международный фонд по сохранению и популяризации этих лошадей. Кроме того, лошадей Донской породы хотят рекомендовать для несения службы и использования в военно-прикладных видах спорта, а также участия в культурных мероприятиях.