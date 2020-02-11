Исчезающие породы лошадей планируют разводить в Новочеркасске

Речь идет о Донской и Буденновской породах лошадей, поголовье первой в регионе сократилось до 525 чистокровных особей.
Для улучшения ситуации с Донской породой решили создать международный фонд по сохранению и популяризации этих лошадей. Кроме того, лошадей Донской породы хотят рекомендовать для несения службы и использования в военно-прикладных видах спорта, а также участия в культурных мероприятиях.
Отмечается, что предложение о разработке программы по сохранению породы направят правительству РФ.
Донскую породу лошадей вывели в Ростовской области в XVIII–XIX веках. Основу для донской породы составили лошади степного типа, которых на протяжении длительного времени улучшали жеребцами восточных, а затем чистокровной верховой и некоторых других заводских пород.