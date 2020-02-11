В Ростове на Мясникова продлили ограничение движения транспорта

Posted 11 февраля 2020, 08:23
Published 11 февраля 2020, 08:23
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Ограничения будут действовать до 15 мая. Напомним, что в ноябре на Мясникова ограничили на четыре месяца движение автомобилей на участке от улицы 11-я Линия до улицы 19-я Линия.
Данная мера была введена в связи с реконструкцией самотечного коллектора на улице Мясникова. Работы планировалось завершить до 29 февраля 2020 года. Однако их срок был продлен.
Объехать этот участок можно по улице Закруткина и улице 1-й Пролетарской, а также по 5-й Линии.
В то же время по улице 5-я Линия от улицы Закруткина до улицы 1-й Пролетарской организовано одностороннее движение.