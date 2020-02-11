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Posted 11 февраля 2020, 08:23

Published 11 февраля 2020, 08:23

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Ростове на Мясникова продлили ограничение движения транспорта

11 февраля 2020, 08:23
В Ростове-на-Дону были продлены ограничения транзитного движения транспорта на участке улицы Мясникова, говорится в сообщении городской администрации.

Ограничения будут действовать до 15 мая. Напомним, что в ноябре на Мясникова ограничили на четыре месяца движение автомобилей на участке от улицы 11-я Линия до улицы 19-я Линия.

Данная мера была введена в связи с реконструкцией самотечного коллектора на улице Мясникова. Работы планировалось завершить до 29 февраля 2020 года. Однако их срок был продлен.

Объехать этот участок можно по улице Закруткина и улице 1-й Пролетарской, а также по 5-й Линии.

В то же время по улице 5-я Линия от улицы Закруткина до улицы 1-й Пролетарской организовано одностороннее движение.

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