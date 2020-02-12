Число поездок на общественном транспорте выросло в Ростове

За 2019 год жители и гости города совершили более 150 миллионов поездок, что на 5% больше, чем годом ранее. Основная доля перевозок, 64%, приходится на частные транспортные компании. Кроме того, растет популярность экологически чистого транспорта. Заметно выросла у ростовчан популярность троллейбусов, городской электрички и трамваев.