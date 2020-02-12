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Posted 12 февраля 2020, 12:26

Published 12 февраля 2020, 12:26

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Число поездок на общественном транспорте выросло в Ростове

12 февраля 2020, 12:26
Жители Ростова-на-Дону стали чаще пользоваться общественным транспортом, сообщила городская администрация.

За 2019 год жители и гости города совершили более 150 миллионов поездок, что на 5% больше, чем годом ранее. Основная доля перевозок, 64%, приходится на частные транспортные компании. Кроме того, растет популярность экологически чистого транспорта. Заметно выросла у ростовчан популярность троллейбусов, городской электрички и трамваев.

Оптимизацию маршрутной сети в Ростове начали в 2018 году, в настоящее время работа продолжается. Маршрутную сеть города оптимизируют с учетом потребностей местных жителей.

Ранее в Ростове выяснили причину нехватки автобусов на городских маршрутах.

#Общество#Новости
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