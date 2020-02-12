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Posted 12 февраля 2020, 06:10

Published 12 февраля 2020, 06:10

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростовской области стало почти на 600 семей с детьми-инвалидами больше

12 февраля 2020, 06:10
Сюжет
Эксклюзив
В регионе растет число семей с детьми-инвалидами, за последний год эта цифра выросла почти на 600, следует из информации исполняющего обязанности директора Центра социальной помощи семье и детям Ростова Сергея Асатурова.

«Статистика последних лет показывает неуклонный рост детской инвалидности», — отметил Асатуров на отчете Минтруда региона во вторник. По его данным, на 2019 год в регионе обслуживается 13 257 семьи с особенными детьми, годом ранее таких семей было на 596 меньше.

«Традиционная форма работы с ребенком-инвалидом, в основном, включает три составляющие: специалист, мама, ребенок. При этом игнорируются колоссальные ресурсы института отцовства. Отцы похожи на солнце в семейном небе, они согревают и обеспечивают жизнь, но о них мало кто помнит», — считает исполняющий обязанности директора центра.

Он полагает, что грамотное распределение ролей, активная поддержка и помощь со стороны отца высвобождает дополнительные ресурсы для семьи с особенным ребенком.

«Одной из эффектных технологий в этой сфере стал клуб „Папа особого ребенка“, который стартовал на базе центра социальной помощи семьям и детям города Азова. Члены клуба могли получить индивидуальную консультативную помощь, психологическую поддержку, а также принять участие в семинарах, тренингах, а самое главное — досуговых событиях, где папы становились активными участниками этого процесса», — рассказал Асатуров.

По словам специалиста в 14 муниципалитетах области работает такая программа, в 2020 году планируется открыть еще семь клубов.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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