В Ростовской области стало почти на 600 семей с детьми-инвалидами больше

«Традиционная форма работы с ребенком-инвалидом, в основном, включает три составляющие: специалист, мама, ребенок. При этом игнорируются колоссальные ресурсы института отцовства. Отцы похожи на солнце в семейном небе, они согревают и обеспечивают жизнь, но о них мало кто помнит», — считает исполняющий обязанности директора центра.