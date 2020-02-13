РФС раскритиковал футболиста Тарасова за пост о коронавирусе

По словам Смертина, подобные публикации носят дискриминационный характер. Он подчеркнул, что размещение снимка с такой подписью было неэтичным со стороны Тарасова. «Дмитрий является публичной личностью, и так выражаться даже в шутку неприемлемо, нельзя поддерживать в обществе неправильные стереотипы», — цитирует спикера РИА «Новости».