РФС раскритиковал футболиста Тарасова за пост о коронавирусе

Posted 13 февраля 2020, 10:13
Published 13 февраля 2020, 10:13
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Дмитрий Тарасов разместил у себя в сторис снимок со своим другом азиатской внешности. Футболист счел остроумным подписать фото «Коронавирус», чем вызвал негодование общественности.
По словам Смертина, подобные публикации носят дискриминационный характер. Он подчеркнул, что размещение снимка с такой подписью было неэтичным со стороны Тарасова. «Дмитрий является публичной личностью, и так выражаться даже в шутку неприемлемо, нельзя поддерживать в обществе неправильные стереотипы», — цитирует спикера РИА «Новости».
При этом Алексей Смертин призвал российских футболистов следить за тем, что они публикуют в соцсетях.