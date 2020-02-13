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Posted 13 февраля 2020, 10:13

Published 13 февраля 2020, 10:13

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

РФС раскритиковал футболиста Тарасова за пост о коронавирусе

13 февраля 2020, 10:13
Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин назвал неэтичной опубликованную в Instagram Дмитрием Тарасовым фотографию с парикмахером азиатской внешности и подписью «Коронавирус», пишет РИА «Новости».

Дмитрий Тарасов разместил у себя в сторис снимок со своим другом азиатской внешности. Футболист счел остроумным подписать фото «Коронавирус», чем вызвал негодование общественности.

По словам Смертина, подобные публикации носят дискриминационный характер. Он подчеркнул, что размещение снимка с такой подписью было неэтичным со стороны Тарасова. «Дмитрий является публичной личностью, и так выражаться даже в шутку неприемлемо, нельзя поддерживать в обществе неправильные стереотипы», — цитирует спикера РИА «Новости».

При этом Алексей Смертин призвал российских футболистов следить за тем, что они публикуют в соцсетях.

#Общество#Новости
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