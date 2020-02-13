Сумма штрафов ГИБДД за год выросла на 14 млн рублей

Posted 13 февраля 2020, 14:39
Published 13 февраля 2020, 14:39
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, до Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) дошло тридцать пять миллионов постановлений, это на восемь миллионов рублей больше по сравнению с 2018 годом. Со слов экспертов, увеличивающийся уровень должников может обуславливаться претензиями к камерам, установленным с нарушением ГОСТа.
Сумма, которую автовладельцы должны были заплатить, преодолела порог в двадцать девять миллиардов рублей, из которых десять миллиардов еще не удалось взыскать. Средняя стоимость штрафа составила восемьсот двадцать восемь рублей.
Отмечается, что преимущественное число нарушений ПДД зафиксировали в Москве, Московской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.