rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля 2020, 14:39

Published 13 февраля 2020, 14:39

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Сумма штрафов ГИБДД за год выросла на 14 млн рублей

Сумма штрафов ГИБДД за год выросла на 14 млн рублей

13 февраля 2020, 14:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В МВД России заявили о том, что число выписанных сотрудниками ГИБДД административных штрафов в минувшем году выросло до ста сорока двух миллионов рублей, что на четырнадцать миллионов больше по сравнению с 2018 годом.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, до Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) дошло тридцать пять миллионов постановлений, это на восемь миллионов рублей больше по сравнению с 2018 годом. Со слов экспертов, увеличивающийся уровень должников может обуславливаться претензиями к камерам, установленным с нарушением ГОСТа.

Сумма, которую автовладельцы должны были заплатить, преодолела порог в двадцать девять миллиардов рублей, из которых десять миллиардов еще не удалось взыскать. Средняя стоимость штрафа составила восемьсот двадцать восемь рублей.

Отмечается, что преимущественное число нарушений ПДД зафиксировали в Москве, Московской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика