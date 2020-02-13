Сумма штрафов ГИБДД за год выросла на 14 млн рублей

В МВД России заявили о том, что число выписанных сотрудниками ГИБДД административных штрафов в минувшем году выросло до ста сорока двух миллионов рублей, что на четырнадцать миллионов больше по сравнению с 2018 годом.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, до Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) дошло тридцать пять миллионов постановлений, это на восемь миллионов рублей больше по сравнению с 2018 годом. Со слов экспертов, увеличивающийся уровень должников может обуславливаться претензиями к камерам, установленным с нарушением ГОСТа. Сумма, которую автовладельцы должны были заплатить, преодолела порог в двадцать девять миллиардов рублей, из которых десять миллиардов еще не удалось взыскать. Средняя стоимость штрафа составила восемьсот двадцать восемь рублей. Отмечается, что преимущественное число нарушений ПДД зафиксировали в Москве, Московской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.