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Posted 13 февраля 2020, 11:01

Published 13 февраля 2020, 11:01

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Тарасов назвал неудачной шуткой свои фотографии про коронавирус

13 февраля 2020, 11:01
Футболист Дмитрий Тарасов, женатый на ростовчанке Анастасии Костенко, признал свою шутку о коронавирусе неуместной, он опубликовал пост в своем Instagram.

Тарасов рассказал, что встретился со своим приятелем и парикмахером Денисом Ли. Во время стрижки друг Тарасова рассказал ему об ажиотаже вокруг своей персоны. И тогда Тарасов не нашел ничего лучшего, чем опубликовать в сторис фотографию с Ли и подписать ее «Коронавирус».

«Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более, моего прямого комментария на этот счет не было», — разъяснил футболист.

Напомним, что ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин назвал неэтичной опубликованную в Instagram Дмитрием Тарасовым фотографию. Смертин призвал российских футболистов следить за тем, что они публикуют в соцсетях.

#Общество#Новости
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