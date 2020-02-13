Тарасов назвал неудачной шуткой свои фотографии про коронавирус

Posted 13 февраля 2020, 11:01
Published 13 февраля 2020, 11:01
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Тарасов рассказал, что встретился со своим приятелем и парикмахером Денисом Ли. Во время стрижки друг Тарасова рассказал ему об ажиотаже вокруг своей персоны. И тогда Тарасов не нашел ничего лучшего, чем опубликовать в сторис фотографию с Ли и подписать ее «Коронавирус».
«Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более, моего прямого комментария на этот счет не было», — разъяснил футболист.
Напомним, что ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин назвал неэтичной опубликованную в Instagram Дмитрием Тарасовым фотографию. Смертин призвал российских футболистов следить за тем, что они публикуют в соцсетях.