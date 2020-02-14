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Posted 14 февраля 2020, 13:06

Published 14 февраля 2020, 13:06

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Новочеркасскому «Актису» продлили конкурсное производство

14 февраля 2020, 13:06
Арбитражный суд Ростовской области продлил конкурсное производство в отношении обанкротившегося АО Фирма «Актис» до 27 августа 2020 года, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении конкурсного производства на предприятии. Ходатайство мотивировано тем, что в отношении должника не завершены все необходимые мероприятия — не оспорены в судебном порядке сделки предприятия, не проведены мероприятия по реализации имущества.

Напомним, что АО «Фирма «Актис» было признано банкротом в октябре 2017 года. Владельцем компании являлся предприниматель Владимир Базиян, входивший в список учредителей ООО «Эскорт». Базиян выступил поручителем по кредиту «Эскорта» перед Сбербанком. Позже бизнесмен попытался добиться признания договоров поручительства недействительными. В рамках процедуры банкротства новочеркасского АО «Фирма Актис» была проведена оценка имущества предприятия, стоимость которого составила пять миллиардов рублей.

Также в январе 2019 года сообщалось, что комитет кредиторов обанкротившегося новочеркасского стеклотарного завода, принял решение не выставлять имущество предприятия на торги. Кредиторы решили провести замещение активов должника. По сообщениям в СМИ, это может означать создание на производственной площадке компании нового акционерного общества, внесение в его уставной капитал имущества банкрота, эмиссию акций и их последующую продажу на открытых торгах.

#Экономика#Новости
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