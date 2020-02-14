Новочеркасскому «Актису» продлили конкурсное производство

Также в январе 2019 года сообщалось, что комитет кредиторов обанкротившегося новочеркасского стеклотарного завода, принял решение не выставлять имущество предприятия на торги. Кредиторы решили провести замещение активов должника. По сообщениям в СМИ, это может означать создание на производственной площадке компании нового акционерного общества, внесение в его уставной капитал имущества банкрота, эмиссию акций и их последующую продажу на открытых торгах.