В столице России состоялась крупнейшая в СНГ выставка товаров для детей Kids Russia

По словам специалистов, навыки ориентирования в современном информационном пространстве и умение взаимодействовать с окружающими, являются одними из наиболее важных для несовершеннолетних. «Бином Детства», например, представил собравшимся продукцию, ориентированную на развитие детей до трех лет. На выставке была показана книга «Отличное начало», где дети изучают наглядные картинки и наклейки.