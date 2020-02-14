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Posted 14 февраля 2020, 17:35

Published 14 февраля 2020, 17:35

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

В столице России состоялась крупнейшая в СНГ выставка товаров для детей Kids Russia

В столице России состоялась крупнейшая в СНГ выставка товаров для детей Kids Russia

14 февраля 2020, 17:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Москве в «Крокус Экспо» прошла самая крупная в РФ и СНГ выставка, посвященная товарам и услугам для детей Kids Russia. Кроме мебели, детских игрушек и мультимедийной продукции организаторы экспозиции отвели особое место товарам, которые способствуют раннему развитию и подготовке детей к школе.

По словам специалистов, навыки ориентирования в современном информационном пространстве и умение взаимодействовать с окружающими, являются одними из наиболее важных для несовершеннолетних. «Бином Детства», например, представил собравшимся продукцию, ориентированную на развитие детей до трех лет. На выставке была показана книга «Отличное начало», где дети изучают наглядные картинки и наклейки.

Еще на экспозиции продемонстрировали набор литературы для детей шести-семи лет - «365 шагов к школе». Для развития креативного мышления подходит книга «Читаем вслух». В последней опубликованы небольшие истории, способствующие развитию фантазии ребенка. Все тексты сопровождаются крупными иллюстрациями, информируют «Новые известия».

Другая серия книг для дошкольников называется Ступеньки к школе». Ее издает компания «Российский учебник». Эта литература поможет во время совместных занятий детей и взрослых. Книга написана в игровом формате. При этом она дает возможность учитывать индивидуальный темп усвоения материала ребенком.

Адаптации несовершеннолетнего в коллективе способствует серия «Предшкольная пора». Последняя тоже направлена на развитие креативности.

От группы компаний «Просвещение» на Kids Russia привезли книжную линейку - серия «Радуга». Литература представляет собой раскраски и аппликации. В линейку также входят издания, помогающие ребенку стать личностью. Книги подталкивают юных читателей к познанию окружающего мира.

Другая программа для развития дошкольников представлена в книге «Преемственность». Издание содержит задания ориентированные на правильное звукопроизношение, развитие связной речи и обогащение словарного запаса ребенка. Программа способствует физическому, интеллектуальному и нравственному воспитанию детей.

Помимо этого на Kids Russia были продемонстрированы книги серии «Готовимся к школе. Перспектива». Последние можно использовать и в детском саду, и в ходе индивидуальных занятий

Отметим, что выставки Kids Russia постоянно привлекают повышенное внимание как российских компаний, так и лидеров зарубежного рынка детских товаров и услуг. Встречи проходят каждый год. Мероприятия направлены на развитие данного сегмента рынка и всей лицензионной отрасли России.

#Общество#Новости
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