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Posted 14 февраля 2020, 16:53

Published 14 февраля 2020, 16:53

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Выплаты за рождение ребенка предложили тратить на игрушки

Выплаты за рождение ребенка предложили тратить на игрушки

14 февраля 2020, 16:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Материнский капитал могут разрешить тратить на товары для детей, в частности игрушки, одежду, школьные принадлежности и средства гигиены российского производства. С таким предложением «Опора России» обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и мэру столицы.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, пилотный проект может быть проведен в Москве. Если практика этого эксперимента окажется позитивной, его применят на федеральном уровне. В настоящее время маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Отмечается, что целью программы является содействие в создании семейного капитала, а не мелкие покупки.

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