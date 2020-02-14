Выплаты за рождение ребенка предложили тратить на игрушки

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, пилотный проект может быть проведен в Москве. Если практика этого эксперимента окажется позитивной, его применят на федеральном уровне. В настоящее время маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.