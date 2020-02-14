Выплаты за рождение ребенка предложили тратить на игрушки

Posted 14 февраля 2020, 16:53
Published 14 февраля 2020, 16:53
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, пилотный проект может быть проведен в Москве. Если практика этого эксперимента окажется позитивной, его применят на федеральном уровне. В настоящее время маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.
Отмечается, что целью программы является содействие в создании семейного капитала, а не мелкие покупки.