Комплекс Energy Plaza в Ростове вновь выставили на торги со скидкой

Здание выставлено на продажу отдельным лотом в числе прочего имущества обанкротившегося «Русского национального банка». Стоимость объекта в этот раз установили на уровне 119,1 миллиона рублей, ранее спорткомплекс пытались продать за 132,4 миллиона рублей. Кроме того, на торги были выставлены два нежилых помещения в Ростове, четыре автомобиля и моторное судно Ferretti.