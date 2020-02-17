Комплекс Energy Plaza в Ростове вновь выставили на торги со скидкой

Здание выставлено на продажу отдельным лотом в числе прочего имущества обанкротившегося «Русского национального банка». Стоимость объекта в этот раз установили на уровне 119,1 миллиона рублей, ранее спорткомплекс пытались продать за 132,4 миллиона рублей. Кроме того, на торги были выставлены два нежилых помещения в Ростове, четыре автомобиля и моторное судно Ferretti.
Напомним, что ранее стало известно о том, что в Агентство по страхованию вкладов поступило заявление третьего лица, пожелавшего предоставить денежные средства, достаточные для исполнения обязательств «Русского национального банка» перед кредиторами. Расчеты с кредиторами будут осуществляться после поступления от третьего лица указанных денежных средств.
ООО «Русский национальный банк» было зарегистрировано в Ростовской области в 1990 году. Деятельность кредитного учреждения контролировал известный предприниматель Вадим Варшавский. Кредитно-финансовую организацию признали банкротом в ноябре 2018 года по требованию Банка России. В декабре в банке продлили конкурсное производство.