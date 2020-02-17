Пропавшего мужчину с татуировками разыскивают семь месяцев в Таганроге

Posted 17 февраля 2020, 14:42
Published 17 февраля 2020, 14:42
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Житель Таганрога в июле 2019 года уехал из дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
На вид пропавшему 40 лет, лицо треугольной формы, глаза карие, волосы короткие и темные. Рост мужчины 165 сантиметров, из особых примет большое количество татуировок. Всех владеющих какой-либо информацией о пропавшем просят звонить в полицию.
Ранее в Ростовской области пропали два ушедших гулять десятилетних мальчика. Спустя сутки их тела нашли на дне реки.