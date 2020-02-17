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Posted 17 февраля 2020, 14:42

Published 17 февраля 2020, 14:42

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Пропавшего мужчину с татуировками разыскивают семь месяцев в Таганроге

17 февраля 2020, 14:42
В Таганроге семь месяцев разыскивают Дмитрия Денисенко 1979 года рождения, сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

Житель Таганрога в июле 2019 года уехал из дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид пропавшему 40 лет, лицо треугольной формы, глаза карие, волосы короткие и темные. Рост мужчины 165 сантиметров, из особых примет большое количество татуировок. Всех владеющих какой-либо информацией о пропавшем просят звонить в полицию.

Ранее в Ростовской области пропали два ушедших гулять десятилетних мальчика. Спустя сутки их тела нашли на дне реки.

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