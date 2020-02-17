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Ростов попал в тройку самых безопасных для ресторанов и магазинов городов

17 февраля 2020, 12:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
ресторан
Ростов-на-Дону занял второе место среди самых безопасных городов России с точки зрения ведения торгового бизнеса, говорится в исследовании РИА Новости и компании «Delta Системы безопасности».

Специалисты проанализировали число выездов групп быстрого реагирования с количеством охраняемых объектов в городе и пришли к выводу, что самыми безопасными городами для магазинов и ресторанов являются Екатеринбург, Ростов и Санкт-Петербург. На четвертом месте оказался Новосибирск, а на пятом — Москва.

При этом чаще всего приходится вызывать группы быстрого реагирования владельцам розничного и ресторанного бизнеса в РФ, Уфе, Набережных Челнах и Сочи.

По словам руководителя «Delta Системы безопасности» Андрея Цыбакова, чаще всего преступники совершают свои противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения, количество таких инцидентов достигает 70%. «Оставшиеся 30% приходятся на доступность имущества в ночное время и открытую выкладку товаров на витринах», — сообщил он.

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