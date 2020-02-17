Ростов попал в тройку самых безопасных для ресторанов и магазинов городов

Специалисты проанализировали число выездов групп быстрого реагирования с количеством охраняемых объектов в городе и пришли к выводу, что самыми безопасными городами для магазинов и ресторанов являются Екатеринбург, Ростов и Санкт-Петербург. На четвертом месте оказался Новосибирск, а на пятом — Москва.
При этом чаще всего приходится вызывать группы быстрого реагирования владельцам розничного и ресторанного бизнеса в РФ, Уфе, Набережных Челнах и Сочи.
По словам руководителя «Delta Системы безопасности» Андрея Цыбакова, чаще всего преступники совершают свои противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения, количество таких инцидентов достигает 70%. «Оставшиеся 30% приходятся на доступность имущества в ночное время и открытую выкладку товаров на витринах», — сообщил он.