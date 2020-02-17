Ростов попал в тройку самых безопасных для ресторанов и магазинов городов

Специалисты проанализировали число выездов групп быстрого реагирования с количеством охраняемых объектов в городе и пришли к выводу, что самыми безопасными городами для магазинов и ресторанов являются Екатеринбург, Ростов и Санкт-Петербург. На четвертом месте оказался Новосибирск, а на пятом — Москва.