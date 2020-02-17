Ростовчане считают, что Диброва ходит в театр ради фотосессий

Posted 17 февраля 2020, 01:57
Published 17 февраля 2020, 01:57
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Ростовчанка опубликовала фото, на котором она стоит с супругом Дмитрием Дибровым. Она написала, что они сходили в театр.
«Когда говоришь, что идешь в Большой Театр — плечи хочется расправить и сказать громче. Действительно, место творческой силы, красоты и гармонии», — написала Диброва.
«Как будто не в театр на действие, а на фотосессию в Большом, показать, что были здесь», — прозвучало в комментариях.
Другие написали, что снимок им понравился.