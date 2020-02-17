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Posted 17 февраля 2020, 01:57

Published 17 февраля 2020, 01:57

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовчане считают, что Диброва ходит в театр ради фотосессий

17 февраля 2020, 01:57
Подписчики модели Полины Дибровой из Ростова-на-Дону предположили, что она ходит в театр только ради фотографий, сообщается в Instagram девушки.

Ростовчанка опубликовала фото, на котором она стоит с супругом Дмитрием Дибровым. Она написала, что они сходили в театр.

«Когда говоришь, что идешь в Большой Театр — плечи хочется расправить и сказать громче. Действительно, место творческой силы, красоты и гармонии», — написала Диброва.

«Как будто не в театр на действие, а на фотосессию в Большом, показать, что были здесь», — прозвучало в комментариях.

Другие написали, что снимок им понравился.

#Общество#Новости
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