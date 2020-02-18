Стоматологию в Ростовской области накажут за назойливую рекламу по телефону

Антимонопольная служба возбудила дело против ИП Чебаненко С. В. из-за многочисленных жалоб жителей Ростовской области на надоедливую рекламу стоматологических услуг по телефону, на которую не давали согласие. Кроме того, было установлено, что распространение рекламы осуществлялось посредством автоматического дозванивания.