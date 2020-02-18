rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2020, 14:23

Published 18 февраля 2020, 14:23

Modified 17 сентября 2022, 16:48

Updated 17 сентября 2022, 16:48

Стоматологию в Ростовской области накажут за назойливую рекламу по телефону

18 февраля 2020, 14:23
Арбитражный суд Ростовской области признал законным решение управления Федеральной антимонопольной службы в отношении предпринимателя, докучавшего жителям региона рекламой по телефону, сообщили в ведомстве.

Антимонопольная служба возбудила дело против ИП Чебаненко С. В. из-за многочисленных жалоб жителей Ростовской области на надоедливую рекламу стоматологических услуг по телефону, на которую не давали согласие. Кроме того, было установлено, что распространение рекламы осуществлялось посредством автоматического дозванивания.

В УФАС такой надоедливый маркетинг сочли неуместным и выдали предписание прекратить звонки. В настоящий момент ведется работа по привлечению ИП Чебаненко С. В. к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что депутаты в Ростовской области поддержали идею ограничить время рекламных роликов в кинотеатрах.

Материалы по теме
Ростовчане пожаловались на рекламу наркотиков в городеСокращение рекламы в кинотеатрах поддержали в Ростовской области
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика