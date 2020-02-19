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Posted 19 февраля 2020, 01:51

Published 19 февраля 2020, 01:51

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Почти 600 тыс руб заработала жительница Ростовской области на лжеинвалидности

19 февраля 2020, 01:51
В Веселовском районе вынесли приговор в отношении местной жительницы, которая незаконно получала выплаты по инвалидности, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В ходе проверки выяснилось, что женщина получила справку о том, что является инвалидом. При этом медико-социальная экспертиза не проводилась.

«Фигурантка обратилась в пенсионный фонд для назначения социальных выплат. Всего ей выплатили более 580 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело по факту мошенничества и передали в суд. Обвиняемую приговорили к двум годам заключения условно.

Кроме того, были удовлетворены исковые требования о возмещении размера ущерба. Решение суда не вступило в законную силу.

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