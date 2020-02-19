Почти 600 тыс руб заработала жительница Ростовской области на лжеинвалидности

Posted 19 февраля 2020, 01:51
Published 19 февраля 2020, 01:51
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
В ходе проверки выяснилось, что женщина получила справку о том, что является инвалидом. При этом медико-социальная экспертиза не проводилась.
«Фигурантка обратилась в пенсионный фонд для назначения социальных выплат. Всего ей выплатили более 580 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело по факту мошенничества и передали в суд. Обвиняемую приговорили к двум годам заключения условно.
Кроме того, были удовлетворены исковые требования о возмещении размера ущерба. Решение суда не вступило в законную силу.