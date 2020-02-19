Правила пользования платежной транспортной системой изменили в Ростове

Posted 19 февраля 2020, 10:20
Published 19 февраля 2020, 10:20
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Новые правила предусматривают блокировку транспортной карты в случае годового перерыва в ее использовании. Разблокировать ее можно будет только после письменного обращения владельца.
Кроме того, сократили до семи дней вместо 15 срок получения социальной транспортной карты учащегося и закрепили обязанность перевозчика устанавливать терминалы в местах беспрепятственного доступа пассажиров.
Отмечается, что нововведения должны улучшить качество и безопасность транспортного обслуживания населения.