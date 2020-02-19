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Posted 19 февраля 2020, 10:20

Published 19 февраля 2020, 10:20

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Правила пользования платежной транспортной системой изменили в Ростове

19 февраля 2020, 10:20
В Ростове-на-Дону с 18 февраля изменили правила работы платежной системы в общественном транспорте, сообщила городская администрация.

Новые правила предусматривают блокировку транспортной карты в случае годового перерыва в ее использовании. Разблокировать ее можно будет только после письменного обращения владельца.

Кроме того, сократили до семи дней вместо 15 срок получения социальной транспортной карты учащегося и закрепили обязанность перевозчика устанавливать терминалы в местах беспрепятственного доступа пассажиров.

Отмечается, что нововведения должны улучшить качество и безопасность транспортного обслуживания населения.

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