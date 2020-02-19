Семье в Ростовской области придется 12 лет копить на квартиру

Аналитики подсчитали, что в ипотеку за квартиру можно расплатиться за семь лет. Однако переплата составит 458 тысяч рублей. В среднем по России на выплату ипотеки уйдет пять лет и три месяца, тогда как при аренде жилья получится накопить за девять лет.