Семье в Ростовской области придется 12 лет копить на квартиру

В среднем стоимость квартиры составляет 2,4 миллиона рублей. Если снимать жилье за 14 тысяч рублей и откладывать 19,7 тысячи в месяц, то через 12 лет и три месяца их хватит на квартиру.
Аналитики подсчитали, что в ипотеку за квартиру можно расплатиться за семь лет. Однако переплата составит 458 тысяч рублей. В среднем по России на выплату ипотеки уйдет пять лет и три месяца, тогда как при аренде жилья получится накопить за девять лет.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области из аварийного жилья переселят 8,8 тысячи человек.