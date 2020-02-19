Водителя с гранатой задержали во время рейда сотрудники ГИБДД в Ростове

Posted 19 февраля 2020, 09:03
Published 19 февраля 2020, 09:03
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Автомобиль ВАЗ-2110 остановили на улице Пойменной, в кармане обшивки левой передней двери машины наши гранату, внешне похожую на боевую.
Как пояснил житель Ростова, он купил гранату через интернет ради шутки.
Мужчину и гранату доставили в отдел полиции Железнодорожного района, экспертиза показала, что найденный боеприпас не опасен. Отмечается, что с мужчиной провели профилактическую беседу.