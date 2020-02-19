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Posted 19 февраля 2020, 09:03

Published 19 февраля 2020, 09:03

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Водителя с гранатой задержали во время рейда сотрудники ГИБДД в Ростове

19 февраля 2020, 09:03
В Ростове-на-Дону задержали 35-летнего мужчину, в автомобиле которого нашли гранату, сообщило региональное УГИБДД.

Автомобиль ВАЗ-2110 остановили на улице Пойменной, в кармане обшивки левой передней двери машины наши гранату, внешне похожую на боевую.

Как пояснил житель Ростова, он купил гранату через интернет ради шутки.

Мужчину и гранату доставили в отдел полиции Железнодорожного района, экспертиза показала, что найденный боеприпас не опасен. Отмечается, что с мужчиной провели профилактическую беседу.

Ранее на улицах Ростова заметили девушку, гуляющую с топором на плече.

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