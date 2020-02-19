Водителя с гранатой задержали во время рейда сотрудники ГИБДД в Ростове

В Ростове-на-Дону задержали 35-летнего мужчину, в автомобиле которого нашли гранату, сообщило региональное УГИБДД.

Автомобиль ВАЗ-2110 остановили на улице Пойменной, в кармане обшивки левой передней двери машины наши гранату, внешне похожую на боевую. Как пояснил житель Ростова, он купил гранату через интернет ради шутки. Мужчину и гранату доставили в отдел полиции Железнодорожного района, экспертиза показала, что найденный боеприпас не опасен. Отмечается, что с мужчиной провели профилактическую беседу. Ранее на улицах Ростова заметили девушку, гуляющую с топором на плече.