rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2020, 13:46

Published 20 февраля 2020, 13:46

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

На стаю собак пожаловались жители ЖК «Западная резиденция» в Ростове

20 февраля 2020, 13:46
В жилом комплексе «Западная резиденция» в Ростове-на-Дону разгуливает стая бродячих собак, сообщил местный житель в соцсети.

На опубликованном ролике видно, что свора состоит из пяти-шести собак крупного размера. «Кто знает, такие стаи должны как-то отлавливаться?» — спрашивает ростовчанин.

«Западная резиденция» является жилым комплексом комфорт-класса в Левенцовском районе Ростова, при этом собаки спокойно разгуливают внутри ЖК.

Проблема с бродячими собаками в Ростове возникла давно, на агрессивно ведущие себя стаи жалуются жители многих районов. Так, жители Вятской рассказали, что собаки кидаются на играющих в футбол детей, стая бездомных собак терроризирует жителей Темерника. Кроме того, агрессивная азиатская собака чуть не разорвала пенсионерку.

При этом пользователи не сходятся во мнении, как решить сложившуюся ситуацию. Некоторые настаивают на уничтожении бездомных собак, но большинство не согласно со столь радикальными методами. «Мимо пробежали, на людей не кидались, главное не провоцировать», — посоветовала одна из подписчиц.

Материалы по теме
Приют для собак построят в НовочеркасскеНеизвестные начали травить собак в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика