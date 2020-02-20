На стаю собак пожаловались жители ЖК «Западная резиденция» в Ростове

Posted 20 февраля 2020, 13:46
Published 20 февраля 2020, 13:46
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
На опубликованном ролике видно, что свора состоит из пяти-шести собак крупного размера. «Кто знает, такие стаи должны как-то отлавливаться?» — спрашивает ростовчанин.
«Западная резиденция» является жилым комплексом комфорт-класса в Левенцовском районе Ростова, при этом собаки спокойно разгуливают внутри ЖК.
Проблема с бродячими собаками в Ростове возникла давно, на агрессивно ведущие себя стаи жалуются жители многих районов. Так, жители Вятской рассказали, что собаки кидаются на играющих в футбол детей, стая бездомных собак терроризирует жителей Темерника. Кроме того, агрессивная азиатская собака чуть не разорвала пенсионерку.
При этом пользователи не сходятся во мнении, как решить сложившуюся ситуацию. Некоторые настаивают на уничтожении бездомных собак, но большинство не согласно со столь радикальными методами. «Мимо пробежали, на людей не кидались, главное не провоцировать», — посоветовала одна из подписчиц.