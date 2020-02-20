На стаю собак пожаловались жители ЖК «Западная резиденция» в Ростове

Проблема с бродячими собаками в Ростове возникла давно, на агрессивно ведущие себя стаи жалуются жители многих районов. Так, жители Вятской рассказали, что собаки кидаются на играющих в футбол детей, стая бездомных собак терроризирует жителей Темерника. Кроме того, агрессивная азиатская собака чуть не разорвала пенсионерку.